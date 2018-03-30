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Экономика

Оборот на территории России сыроподобных продуктов взят под контроль

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов «сыроподобного типа». Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Краснодарский край, сообщает Лента.ру.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Представить доклад о необходимых мерах для контроля за рынком правительство обязано до 15 июня, после чего кабмин обязан каждые полгода отчитываться об исполнении поручения.

На прошлой неделе, в среду, 28 марта, министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил молочную войну «до последнего патрона». По словам главы ведомства, власти намерены активизировать борьбу с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом.

В январе сообщалось, что российский рынок переполнен сыроподобными продуктами. Основные каналы поставок — Белоруссия и Украина. В сыроподобной продукции доля заменителей молочного жира​ может достигать почти 100 процентов.

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