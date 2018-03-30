Оборот на территории России сыроподобных продуктов взят под контроль

20:04, 02 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов «сыроподобного типа». Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Краснодарский край, сообщает Лента.ру.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Представить доклад о необходимых мерах для контроля за рынком правительство обязано до 15 июня, после чего кабмин обязан каждые полгода отчитываться об исполнении поручения.

На прошлой неделе, в среду, 28 марта, министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил молочную войну «до последнего патрона». По словам главы ведомства, власти намерены активизировать борьбу с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом.

В январе сообщалось, что российский рынок переполнен сыроподобными продуктами. Основные каналы поставок — Белоруссия и Украина. В сыроподобной продукции доля заменителей молочного жира​ может достигать почти 100 процентов.