Подведены итоги областного этапа фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

20:19, 02 апреля 2018, ПАИ

МЧС России уже второй раз проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, это уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодёжной среде.

Конкурс детских работ включал в себя номинации по направлениям: художественное, литературное, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество. В этом году на областной этап фестиваля было прислано 54 заявки от участников творческих коллективов в четырёх номинациях. В фестивале приняли участие учащиеся 31 образовательной организации Псковской области. Свои работы присылали дети в возрасте от 7 до 18 лет. Участники конкурса показали владение литературным словом, исполнительским искусством, высокое мастерство в исполнении моделей и художественных работ.

29 марта жюри Главного управления МЧС России по Псковской области подвело итоги областного этапа фестиваля. Победителями первого этапа фестиваля по Главному управлению МЧС России по Псковской области стали:

В конкурсе «Литературное творчество»

Лауреаты: Алексеева Ангелина. МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Псков; Обровец Варвара. МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Псков; Тулумбасов Максим. МАОУ «Гуманитарный лицей» г. Псков.

Дипломанты: Семенова Анастасия СШ №4 г.Опочка; Матвеева Софья. МБОУ «СОШ №1 г.Порхова».

В конкурсе «Музыкальное творчество»

Лауреаты: Павлова Анна. МБОУ «ПТПЛ» (22 школа); Йортюго Елизавета, Копышева Татьяна. МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Псков; Аракчеев Андрей. МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Псков.

Дипломанты: Ансамбль «Сборинки». СП «Детская школа искусств» г. Опочка; Карпова Евгения. МБОУ Жижицкая СОШ

В конкурсе «Сценическое творчество»

Лауреаты: Галиченкова Екатерина. МБОУ ДО ДДТ г. Себеж; Семенова Анастасия. СОШ г. Опочка 1 ОФПС; Михайлова Ксения. МБУДО Красногородский ДДТ.

Дипломанты: Дружина юных пожарных «Огнеборцы», 9 человек. МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Макушинская средняя школа»; Дружина юных пожарных. Центр Специального образования №3. г.Великие Луки.

В конкурсе «Художественное творчество»

Лауреаты: Студненков Максим, Гусаров Климентий, МБУДОЦТТ В.Луки, макет; Петров Саша. В. Луки МБУ ДО «ЦТТ», ДПИ, пирография; Веселов Егор, МБОУ «Куньинская СОШ», модель «пожарный».

Дипломанты: Фёдорова Ульяна, МБОУ «ЦО Опочец. р-на», вышивка, канва, мулине; Горбунов Кирилл, Михайлов Вася, В. Луки, Центр спец. обр.№3, модель «Машина МЧС».

Второй этап пройдет в г. Москва, в котором за победу будут сражаться участники, занявшие 1-2 места по итогам первого этапа. Подведение итогов Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» состоится 19 мая текущего года.