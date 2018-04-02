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Общество

Экзамены по физике, биологии и иностранным языкам в досрочный период ЕГЭ-2018 прошли в рабочем режиме

ЕГЭ по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, проходившие в досрочный период ЕГЭ 2 апреля, завершились без сбоев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Рособрнадзоре.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии досрочного периода подали около 8,4 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 155 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по физике в досрочный период подали около 7,8 тысячи человек, экзамен проводился в 139 ППЭ.

Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 3,5 тысяч человек, по немецкому языку - 116 участника, по французскому языку – 75, по испанскому языку – 30.

Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, и использовались технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 16 апреля 2018 года.

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