0
09:17
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
17:01
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
16:04
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
15:50
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
15:21
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
14:26
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников
09:01
Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова
Еще новости
Экономика

Россельхознадзор заподозрил Белоруссию во ввозе в РФ картофеля из Египта

Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта египетской продукции. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ведомство с 16 марта ограничило ввоз в России картофеля из Египта, но 30 марта обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
29 марта 2018
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области 6
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
29 марта 2018
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно 1
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
29 марта 2018
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
29 марта 2018
Обращение в Правительство о ситуации в молочной отрасли поддержали депутаты Псковской области
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников
29 марта 2018
Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет - Михаил Ведерников 4
Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова
29 марта 2018
Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова
Николай Романов: Псковские сельхозпредприятия производят продукции в несколько раз больше, чем необходимо для жителей региона
28 марта 2018
Николай Романов: Псковские сельхозпредприятия производят продукции в несколько раз больше, чем необходимо для жителей региона 1

Идет загрузка...