Россельхознадзор заподозрил Белоруссию во ввозе в РФ картофеля из Египта

20:31, 02 апреля 2018, ПАИ

Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта египетской продукции. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ведомство с 16 марта ограничило ввоз в России картофеля из Египта, но 30 марта обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — добавили в пресс-службе.