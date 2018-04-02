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Общество

Полицейские раскрыли совершённые в Плюссе и Великих Луках кражи мобильных телефонов и колёс

В Плюссе и Великих Луках полицией раскрыты кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в поселке Плюсса днем 31 марта с прилавка магазина по улице Ленина свободным доступом была совершена кража мобильного телефона. В этой краже подозревается житель Плюсского района, 1951 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках ночью 1 апреля у дома по проспекту Гагарина с автомашины «ВАЗ-2115» свободным доступом совершена кража двух колес в сборе. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении данной кражи. Это – двое безработных жителей Великолукского района, 1997 и 1999 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Здесь же в городе на Ловати днем 31 марта из помещения организации по проспекту Гагарина у гражданина свободным доступом была совершена кража мобильного телефона. В этом хищении подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 24-летний житель поселка Бежаницы. Ведется его розыск.

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