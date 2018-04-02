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Общество

Учебно-методический семинар по профилактике терроризма, экстремизма и наркомании состоялся в Пскове

В Государственном управлении по связи и массовым коммуникациям Псковской области проведен учебно-методический семинар в формате видеоконференции с главными редакторами муниципальных и региональных средств массовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе встречи обсуждались важные вопросы, касающиеся профилактики проявлений терроризма, экстремизма и наркомании. В видеоконференции приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Дмитрий Винник, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов и начальник отдела УКОН УМВД Ольга Мирвалиева.

Сергей Титов рассказал о наркоситуации в регионе, о конкретных фактах по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание в своем выступлении он уделил получившему в последнее время распространение бесконтактному способу сбыта наркотиков, осуществляемому злоумышленниками посредством сети Интернет.

Участников семинаров проинформировали об акциях и операциях, которые ежегодно проводятся УКОН УМВД в целях противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их немедицинского потребления. Так, в этом году на территории области завершились две акции - «Единый день родительских собраний» и «Сообщи, где торгуют смертью!».

С 1 апреля стартовали общероссийская акция «Призывник», которая проводится совместно с Минобороны России и направлена на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста, и межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2018», главной целью которой является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних.

 

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