Первое заседание рабочей группы по актуальным вопросам садоводств провёл врио губернатора

21:18, 02 апреля 2018, ПАИ

Первое заседание рабочей группы по решению актуальных вопросов садоводческих товариществ провел в понедельник, 2 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В состав группы вошли представители садоводческих товариществ, руководители органов исполнительной власти региона и главы пяти муниципальных образований: Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Островского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главный вопрос встречи касался самого наболевшего вопроса — кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ Псковской области, в связи с чем выросли налоговые платежи.

«Мы с вами должны определить, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы продлить мораторий на оплату земельного налога для садоводов, а также решить, когда будет проведена новая оценка кадастровой стоимости земель, вместе обсудить, какая организация должна это делать, для того, чтобы не было перекосов. Я посмотрел, по некоторым участкам арендная плата за землю взлетела в 120 раз. Это абсолютно недопустимо, особенно, если речь идет об участках, которыми люди пользуются в личных целях», — обозначил первоочередные задачи Михаил Ведерников и поручил членам рабочей группы точечно проработать этот вопрос.

На сегодняшний день в регионе имеется 484 садоводческих товарищества, из них работающих — 240. При этом многие участки не используются по назначению. Так, в 25 садоводствах, находящихся в ведении Пскова, имеется почти 11 тыс земельных участков, а садоводов — чуть более 4 тыс. Таким образом, не используется более 6,6 тыс участков.

До переоценки, которая в соответствии с законом будет произведена в 2020 году, в садоводствах следует провести инвентаризацию земель, обратила внимание садоводов председатель Государственного комитета по имущественным отношениям Псковской области Лариса Васильева. «Можно вычленить неиспользуемые земли и либо отдать их новым собственникам, либо муниципалитетам», — сказала она и добавила, что помощь в этой работе садоводствам могут оказать сами муниципальные образования.

Еще одним из возможных решений вопроса может стать продление налоговых каникул для садоводческих товариществ на 2019–2020 годы либо введение нулевой ставки земельного налога на садовые участки.

Председатель правления Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев отметил, что в некоторых садоводствах уже ведется работа по снижению площади земель общего пользования. Со своей стороны он обратил внимание врио губернатора на транспортную доступность садоводческих товариществ: ко многим из них нет подъезда и не ходят автобусы.

Михаил Ведерников пообещал, что при распределении денег на ремонт сельских дорог будут учтены предложения садоводов. Кроме того, он выразил готовность направлять средства, предусмотренные в бюджете области на компенсацию части затрат садоводств на обеспечение пожарной безопасности и вывоз мусора, не в конце года, а по сформированным заявкам.

По итогам обсуждения врио губернатора поставил Главам муниципалитетов задачу провести анализ ситуации в подведомственных им садоводческих товариществах и представить на следующее заседание рабочей группы варианты решений. «Две недели муниципалитетам для того, чтобы разобраться, убрать перекосы и определиться с позицией по землям общего пользования. Если потребуется мое оперативное вмешательство — говорите, готов подключаться», — заключил Михаил Ведерников.