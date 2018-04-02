В школе «Камертон» завершился учебный год

21:26, 02 апреля 2018, ПАИ

Завершился учебный год в областной школе одаренных детей «Камертон» колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала заведующая школой «Камертон» Екатерина Иванова, из 34-х учреждений дополнительного образования области, реализующих программы художественной направленности, в школе представлены 12. Это ДМШ/ ДШИ города Пскова (ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского, ДШИ), Великих Лук, Острова, Порхова, Пустошки, Опочки, Усвят, Куньи, Псковского района, Струг Красных.

Помимо учебных занятий, для ребят была организована интересная внеклассная программа. Учащиеся увидели литературно-музыкальную композицию, посвященную творчеству латышского художника рубежа XIX-XX вв. Янису Розенталю, организованные преподавателями и студентами колледжа лекцию-концерт «Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам» к 235-летию со дня рождения Н. Паганини и детскую музыкальную сказку «Тараканище», к юбилею К.И. Чуковского.

На весенней сессии состоялся первый сольный концерт учащейся школы Ольги Янкевич (класс преподавателя Зои Борисовны Королевой). Ольга исполнила произведения русских и зарубежных композиторов.

Множество положительных эмоций подарила ребятам концертная программа Государственного академического Северного русского народного хора «Приезжайте к нам на север» в Псковской областной филармонии. Успешно прошёл отчетный концерт школы.

В торжественной обстановке Свидетельства об окончании школы одаренных детей «Камертон» были вручены 22-м выпускникам 2018 года, среди которых Лауреаты премии Государственного комитета Псковской области по культуре «Юные дарования Псковщины», Лауреаты исполнительских конкурсов различного уровня, в том числе и Открытого (Международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, Открытого (Международного) конкурса юных исполнителей на народных инструментах, посвященного Б.С. Трояновскому.

Напомним, что школа «Камертон» - уникальная музыкальная школа, в которой учатся около 50-ти музыкально-одаренных учащихся муниципальных детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей.

Образовательный процесс в «Камертоне» сочетает в себе три сессии во время школьных каникул, когда учащийся со своим преподавателем приезжают в Псков и совместно занимаются у ведущих педагогов колледжа, и индивидуальные консультации, мастер-классы, дополнительные занятия в межсессионное время.

Обучение в «Камертоне» проходит по специализированным дополнительным образовательным программам «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», рассчитанным на 4 года обучения. Для ребят, которые планируют получение профессионального музыкального образования в колледже, предусмотрен еще один год обучения.

Отметим, что сегодня каждый четвёртый студент музыкального отделения колледжа искусств – выпускник школы «Камертон».