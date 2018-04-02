В Псковской области за неделю у нарушителей-рыболовов изъято 55,5 килограммов рыбы

21:34, 02 апреля 2018, ПАИ

Сотрудниками рыбоохраны Псковской области за неделю выявлено 18 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 19 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 43 тыс. рублей, изъято 55,5 кг водных биоресурсов и 54 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству.

Всего госинспекторами рыбоохраны по Северо-Западному региону выявлено 125 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 314 650 рублей.