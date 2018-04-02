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Культура

Великолукская поэтесса Светлана Размыслович стала дипломантом фестиваля «Мгинские мосты»

31 марта в поселке Мга Ленинградской области прошел Х Международный фестиваль «Мгинские мосты». По итогам фестиваля дипломом первой степени заочного конкурса «Мгинские мосты» без границ» в номинации «Историко-патриотическая поэзия» награждена великолукская поэтесса Светлана Размыслович. Об этом  Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Светлана становится дипломантом этого конкурса второй год подряд. В 2017 году она стала дипломантом первой степени в номинации «Лирическая поэзия».  В этом году поэтесса решила попробовать свои силы в номинации «Историко-патриотическая поэзия» и, небезуспешно.

Диплом великолукской писательнице вручил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов

Напомним, что со стихами Светланы Размыслович Псковские читатели впервые познакомились на фестивале «Словенское поле — 2016», где поэтесса заняла третье место в «Открытой номинации». В 2017 году Светлана становится дипломантом конкурса «Мгинские Мосты» без границ» и лауреатом IX международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции» (Республика Крым). И вот новая победа.

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