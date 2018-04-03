0
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
13:52
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
13:29
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
13:23
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
12:37
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
12:22
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Не смотреть на небо сегодня рекомендует народный календарь

Кирилл Катаник наступил 3 апреля, сообщает сalend.ru. В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Русский народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес». Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра «в кувшинчик». Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала. Впрочем, существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 3
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
03 апреля 2018
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон 4
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
03 апреля 2018
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018» 2
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
03 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
03 апреля 2018
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Tele2 обновила тарифы в Псковской области
03 апреля 2018
Tele2 обновила тарифы в Псковской области

Идет загрузка...