Всемирный день вечеринки отмечается 3 апреля

09:42, 03 апреля 2018, ПАИ

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day), также известный как P-Day, сообщает сalend.ru. Слово «party», которое сегодня часто используется в лексиконе молодёжи, заимствовано из английского языка, по-русски обозначает вечеринку, причём любого уровня – от торжественного приема до молодежной тусовки в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников. Вечеринки популярны во всем мире, ведь на них отдыхают, общаются или просто приятно проводят время.

Однако, не смотря на весёлый характер праздника, он был создан с серьёзными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта (Vanna Bonta, 1958-2014): повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок, который прошёл под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».

Главной целью праздника было провозглашена идея, что для создания лучшей, качественной реальности, в которой живёт каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми, а не просто пассивно озвучивать мысль «мира во всём мире».

С каждым годом праздник набирал популярность, и к настоящему времени приобрёл статус международного дня, обретая всё больше сторонников. Ведь он не имеет никаких политических или религиозных целей, а направлен на то, чтобы сделать нашу жизнь веселее и счастливее. Причём каждый может принять активное участие в создании позитивной реальности, празднуя этот день. Ведь вечеринка (пати) – это праздник жизни, который объединяет людей, помогает им ближе узнать друг друга, подружиться. А встреча с новыми людьми из разных культур помогает развивать межкультурное взаимопонимание и уважение, снизить напряжённость в обществе и повысить уровень доверия друг к другу.

И даже не обязательно праздновать День пати широко и масштабно. Можно просто устроить вечеринку для семьи и друзей, или организовать весёлый праздник для соседей и коллег. Просто проведите время весело и непринуждённо, сказав добрые слова тем, кто рядом. Пусть окружающая реальность станет светлее и лучше. Ведь мир начинается с каждого из нас и тех, кто рядом с нами.

Кстати, в ряде стран 3 апреля в честь праздника проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами, в которых принимают участие все желающие. Вне зависимости от масштаба и направленности, все акции дня объединены одной целью – радоваться каждому дню, уметь любить окружающий мир и уважать право других людей жить счастливой жизнью в мире без войны.