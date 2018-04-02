Вынесен приговор экс-ведущему программы «Суд идёт»

22:11, 02 апреля 2018, ПАИ

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова).

Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, поскольку Владимир Резник-Орешников полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, то его дело рассматривалось в упрощенном порядке. Несмотря на это, бывший телеведущий получил серьезное наказание. Он проведет в колонии семь лет.

Бывший телеведущий был арестован в ноябре 2016 года. По версии следствия, он получил 4,6 млн рублей от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Эту сумму Резник обещал передать знакомым в правоохранительных органах, чтобы организовать предпринимателю изменение меры пресечения и получение условного срока. Однако, как полагают следователи, журналист все деньги присвоил.

В ходе расследования был установлен еще один факт преступной деятельности. Выяснилось, что Резник получил крупные суммы от сотрудницы Трудовой инспекции Москвы Людмилы Жамновой и Алены Сандригайло, обещая обеспечить непривлечение их к уголовной ответственности.