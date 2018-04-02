США введут новые пошлины в отношении Китая

22:22, 02 апреля 2018, ПАИ

США продолжают торговый «пинг-понг» в вопросе введения взаимных пошлин с Китаем и готовят новые меры в отношении китайских импортеров в ответ на их «контрмеры», передает Reuters.

Президенту США Дональду Трампу на этой неделе представят список китайских товаров, импорт которых в США составляет $50-60 млрд в год. Предполагается, что под пошлины попадут, в первую очередь, товары высокотехнологичных отраслей, стратегически важных для Китая.

Таким образом США пытаются принудить Пекин отказаться от «политики принуждения» компаний США к несоответствующей американским интересам передаче Китаю интеллектуальной собственности.

Областями конкуренции двух стран являются передовые информационные технологии, робототехника, авиация, судостроение и морская техника, разработка и производство современного железнодорожного оборудования, транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующего оборудования, сельскохозяйственной техники, фармацевтических препаратов и передовых материалов.

В воскресенье Китай ввел пошлины на 128 наименований американской продукции в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия из КНР.