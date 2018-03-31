Каспийскую флотилию переведут в Дагестан

22:45, 02 апреля 2018, ПАИ

Каспийская флотилия военно-морского флота (ВМФ) России, базирующаяся в Астрахани, будет переведена в дагестанский Каспийск. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — пояснил Шойгу на совещании с руководством ведомства.

Он добавил, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

Как рассказал агентству бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, на подготовку в Каспийске инфраструктуры, необходимой для базирования флотилии, «может уйти до трех-пяти лет», в том числе, для проведения работы по углублению дна.

После распада СССР Каспийская флотилия была переведена из Баку в Астрахань, которая стала ее главной базой. Корабли также базируются в Махачкале и Каспийске. В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». В октябре 2015 года из акватории Каспийского моря они нанесли удары по террористам в Сирии.