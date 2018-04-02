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Общество

Россияне с 1 апреля могут получать годовые мультивизы в Португалию

Посольство Португалии в России упростило процедуру выдачи шенгенских виз: россияне смогут получать годовые мультивизы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет Коммерсант.

«С 1 апреля вступил в силу ряд визовых послаблений для российских граждан. Одним из главных новшеств стало увеличение периода, на который выдается виза. Если раньше Португалия ставила максимум полугодовой Шенген, а чаще визу на даты поездки, то теперь российские соискатели могут получить годовую мультивизу»,— говорится в сообщении.

По данным АТОР, португальское консульство будет рассматривать документы на шенгенсую визу в течение трех дней (ранее не менее недели). Теперь туристы смогут аннулировать имеющиеся открытие визы (не подходящие под сроки поездки) и открывать новую визу заблаговременно. Также с 1 апреля для групп и индивидуальных туристов требуется единый пакет документов (ранее от туристов-индивидуалов требовали ваучеры из каждого отеля по маршруту).

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