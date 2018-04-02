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Общество

Правительство РФ утвердило план действий по защите прав потребителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план действий по реализации стратегии госполитики по защите прав потребителей. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Мы в прошлом году приняли стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года. И совсем недавно я утвердил план мероприятий по реализации этой стратегии. Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик, повышению цифровой грамотности людей», — сказал Медведев.

По его словам, планируется развивать региональный и местный уровни национальной зашиты прав потребителей для получения помощи по месту жительства. Премьер отметил, что закон о правах потребителей был принят еще в 1992 году, поэтому возникла необходимость в корректировке нормативной базы. Медведев напомнил, что это, в частности, связано с развитием интернет-торговли.

Глава правительства добавил, что особое внимание будет уделено защите социально уязвимых групп: детей, пожилых людей, инвалидов и малоимущих.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам, которые поставляют в Россию детские товары.

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