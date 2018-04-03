Получить зарплату за февраль помогла прокуратура работникам «Псковгеокабеля»
Прокуратура города Пскова помогла работникам ООО «Псковгеокабель» получить заработную плату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что 345 работников предприятия не получили зарплату за февраль на общую сумму более 1,4 млн рублей. В этой связи прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Руководителю предприятия было объявлено предостережение.
В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.