Критерии оценки навыков военных разработало Минобороны

09:20, 03 апреля 2018, ПАИ

Минобороны России разработало критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих. Как пишет газета «Известия», от этих навыков будут зависеть перспективы их служебного роста и размер ежемесячной премии.

Согласно проекту, квалификация присваивается по результатам специального тестирования. В документе определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до самой высокой — мастера. В частности, специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер — 30%. Премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Предполагается, что новый порядок будет также распространяться на ФСБ, Росгвардию и МЧС.