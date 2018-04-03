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Общество

Роструд напомнил о праздничных выходных в мае и июне

В связи с празднованием 1 Мпервая рабочая неделя будущего месяца в РФ продлится всего два дня - четверг, 3 мая и пятницу, 4 мая, напомнили в Роструде. Об этом пишет «Интерфакс».

В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и продлятся до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье, отметили в Роструде.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд - с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

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