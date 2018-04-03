Российские бизнесмены смогут брать кредиты по скайпу

10:10, 03 апреля 2018, ПАИ

В 2019 году компании смогут удаленно открывать счета в банках и получать кредиты, достаточно будет связаться с кредитной фирмой по скайпу или телефону. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Банку России.

Офис нужно будет посетить только один раз, для первичной идентификации, где клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании.

Затем бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. Она, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации на портале госуслуг для проверки паспортных данных. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.