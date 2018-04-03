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Общество

Apple откажется от процессоров Intel

Компания Apple может отказаться от процессоров Intel через два года. Как сообщает газета «Известия», об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, компания намерена производить собственные чипы, которые будут использоваться в компьютерах Mac. В дальнейшем чипы установят на всех устройствах Apple.

Проект получил название Kalamata и в настоящий момент находится на начальной стадии разработки.

Bloomberg пишет, что отказ Apple от чипов Intel станет сильным ударом для последней. Так, после появления информации о проекте Apple по созданию собственных чипов, акции корпорации Intel резко упали на фондовых торгах в США. Торги в Нью-Йорке завершились падением на 6% (более чем на $3 за акцию).

Заказы Apple приносят Intel около 5% годового дохода. Обе компании от комментариев данной информации отказались.

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