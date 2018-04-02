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Псковичи завоевали медали на Международном турнире по боксу в Витебске

Псковичи завоевали медали на XX Международном турнире по боксу, посвящённом памяти Воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, который прошел с 28 по 31 марта в Витебске (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Так, первое место заняли Александр Кальницкий и Константин Суховский, второе - Глеб Голик, третье - Артем Минка. Специальный приз за «Волю к победе» организаторы вручили Глебу Голику.

Тренер спортсменов Вадим Голик рассказал, что турнир традиционно является важной частью подготовки для псковских боксеров: «Соревнования в Витебске очень высокого уровня - очень много сборников в составе участников, такие турниры всегда идут на пользу».

Впереди у спортсменов Кубок России в Удмуртии с 16 по 21 апреля, командный Чемпионат России среди округов, куда вошли 7 псковичей: Нарек Тарведян (56 кг), Игорь Зуев (69 кг), Глеб Голик, Дмитрий Муратов (оба 75 кг,) Элми Зиядзаде (81 кг), Евгений Попов (91 кг) и Иван Шитиков (свыше 91 кг).

«Такое большое представительство - следствие наших результатов на СЗФО, где в командном первенстве мы заняли первое место», - пояснил Вадим Голик.

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