Псковичка Анна Веселова заняла шестое место на соревнованиях в Татарстане

10:17, 03 апреля 2018, ПАИ

Псковичка Анна Веселова заняла шестое место на Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия (среди спортсменов 2002 года рождения и моложе), которые проходили в поселке Мирный в Татарстане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В личном зачете в дисциплине МП-5ж (МП-60ж) девушке удалось пройти в финал. Всего в соревнованиях приняли участие 198 спортсменок из 39 регионов. Кроме того, в личном зачете Анне Веселовой досталось 18 место в дисциплине ПП-2 (ПП-60ж).

Тренирует спортсменку Ольга Чернобровкина. «Технический результат перед выходом в финал у спортсменки был третьим в рейтинге. В финале не хватило самой малости для попадания в тройку, - рассказала она. - Сейчас мы готовимся к поездке в Майкоп на Первенство и Чемпионат России, которые состоятся поочередно в апреле и мае. Туда же прибудут и другие псковские спортсмены».