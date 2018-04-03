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Общество

18 тонн египетского картофеля не пропустили через границу в Себежском районе

В Себежском районе специалисты Россельхознадзора выявили 18 тонн запрещенного к ввозу египетского картофеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Псковской области.

30 марта в Себежском районе в деревне Долосцы при проведении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции специалисты Россельхознадзора выявили 18 тонн картофеля, поступившей из Белоруссии. Вместе с товаром был обнаружен сертификат, который был выдан ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь». На части упаковок сотрудники ведомства обнаружили маркировку, которая подтверждала, что картофель – египетского происхождения.

Груз будет возвращен в Белоруссию под контролем инспекции и для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителю.

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