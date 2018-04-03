Сговор в росте цен на древесину в Усвятском районе усмотрели антимонопольщики

09:53, 03 апреля 2018, ПАИ

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской возбудило дело по признакам нарушения ООО «Велтранслес», индивидуальными предпринимателями В. Тимофеевой и И. Пушкаревой федерального законодательства в сфере защиты конкуренции. Оно выразилось в согласованных действиях по установлению одинаковой цены на продажу древесины в Усвятском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в региональное УФАС поступило заявление от главы администрации Усвятского района об одновременном повышении цен на продажу древесины сразу тремя лесозаготовителями, осуществляющими производство и продажу древесины. 14 декабря 2017 года указанные лесозаготовители одномоментно разместили объявления о повышении цен (почти в два раза) на дровяную древесину лиственных пород и деловую древесину хвойных пород на информационном стенде Усвятского участкового лесничества.

Как установили, три субъекта работают в разных экономических условиях, затраты, соотношение спроса и предложения отличаются.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен.

«ООО «Велтранслес», ИП Тимофеева В.В., ИП Пушкарева И.С. осуществляют деятельность на одном товарном рынке, являются конкурентами, обладают значительной рыночной властью в границах Усвятского района. Поэтому есть основания полагать, что их действия по одновременному установлению одинаковой цены являются согласованными. А это – одно из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства», - прокомментировала заместитель руководителя управления Татьяна Бойко.