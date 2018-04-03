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Общество

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму, сообщает РИА Новости.

Где именно служат или работают задержанные трое россиян и один гражданин Украины — неясно. Не уточняется, спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы.

Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». Один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. 

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