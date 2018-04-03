Всероссийскую проверочную работу по географии напишут старшеклассники 3 апреля

10:41, 03 апреля 2018, ПАИ

3 апреля учащиеся 10 и 11 классов российских школ напишут Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по географии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Данная проверочная работа не является обязательной и проводится в 2018 году по решению школы. Она предназначена для выпускников, не выбравших географию для сдачи ЕГЭ.

Школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10 или в конце 11 класса, в зависимости от своего учебного плана. В 2018 году ВПР для выпускников 11 классов проведут более 14,1 тысячи школ, для учащихся 10 классов – около 7,2 тысячи школ. Проверочные работы пройдут в школах из всех регионов России.

Проверочная работа по географии включает в себя 17 заданий. На их выполнение отводится 1 час 30 минут (90 минут). При разработке заданий ВПР за основу были взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–11 классах: источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России.

В работе проверяется знание географических явлений, географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также участникам ВПР необходимо продемонстрировать умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.

В марте-мае 2018 года ВПР проводятся для учащихся 4, 5, 6 и 11-х классов.