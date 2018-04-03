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Общество

3 млрд рублей перечислил Пенсионный фонд в адрес псковских пенсионеров и льготников в марте

В марте начисление и выплата пенсий и социальных выплат, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Псковской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 210 тысяч человек.

Всего за март 2018 года Пенсионный фонд перечислил в адрес псковских пенсионеров и льготников 2,992 млрд рублей

Напомним, что в январе 2018 г. страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров были увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Кроме того, с апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году.

Добавим, что на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 58% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 42% - через кредитные учреждения.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

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