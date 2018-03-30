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Экономика

Порядок реструктуризации задолженности субъектов по бюджетным кредитам изменило Правительство

Правительство РФ изменило порядок реструктуризации задолженности субъектов по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Документ устанавливает менее жёсткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации.

В пояснительной записке отмечается, что смягчение требования к доле государственного долга региона позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов Федерации, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга в сумме доходов бюджета региона.

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