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Владимир Журавлев: Михаил Ведерников увидел единый дух и мышление Молодежного парламента

«Михаил Ведерников увидел единый дух и мышление, вектор направления Молодежного парламента», - заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев, комментируя состоявшуюся 1 апреля встречу врио губернатора Псковской области  с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов.

По словам Владимира Журавлева, на встрече Молодежный парламент решил, что планирует реализовывать проекты, направленные на молодежную политику. «Мы должны и законотворчески работать, и реализовывать молодежные проекты. Врио губернатора сам этим заинтересовался. По сути, мы еще и исполнительной властью будем заниматься тоже. Михаил Юрьевич подчеркнул, что Молодежный парламент – это инструмент, которым можно решать проблемы молодежи, доносить их до исполнительной и законодательной власти», - рассказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что молодежь Псковской области «нуждается в помощи»: «У нас молодежь боится идти куда-то к вышестоящим чиновникам, стесняется. Мы – как транслятор. Если кто-то приходит со своими проблемами, мы их перекладываем в правовое поле и уже решаем на уровне законодательной и исполнительной власти. Ожидания такие, чтобы была эффективность молодежи не только в реализации проектов, но и на законотворческом уровне», - заключил Владимир Журавлёв.

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