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Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников воспринимает членов четвёртого состава Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи по развитию региона, уверен председатель комитета по вопросам экономической политики организации Максим Афанасенко. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации приезд руководителя региона на выездное заседание молодых парламентариев 1 апреля.

Максим Афанасенко отметил, что четвертый созыв Молодежного парламента - это именно та команда, которая готова и способна реализовывать проекты, решать задачи, направленные на развитие молодежной политики Псковской области и в целом региона. «И визит врио губернатора этому подтверждение», - считает он.

По словам Максима Афанасенко, его коллеги готовы работать, у них есть много идей и готовых проектов, которые будут реализованы в 2018-2019 годах. Он подчеркнул, что работа будет не формальной, а давать положительные результаты, которые напрямую смогут изменить ситуацию к лучшему. По его мнению, если где-то есть проблемы, то люди, которые находятся в четвертом созыве Молодежного парламента, смогут их решить или предложить все возможные варианты решения, которые могут быть воплощены в жизнь законодательной или исполнительной властью. Максим Афанасенко уверен, что его коллеги смогут предложить более эффективные варианты чем те, которые предлагают люди, не совсем знакомые с проблемами молодежи.

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