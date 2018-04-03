Псковские активисты ОНФ добиваются устранения недоделок в новых домах для переселенцев в Печорах

15:51, 03 апреля 2018, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе рейда в город Печоры оценили состояние домов № 9 на улице Новой и № 10 на улице Сельской, в которых выделены квартиры для граждан по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее к общественникам обратились граждане, получившие квартиры в доме № 10 на улице Сельской взамен своего жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Люди жаловались, что новый дом возведен с серьезными недоделками. Система канализации функционирует плохо, подвал затоплен грунтовыми водами из-за неработающих насосов, там постоянная сырость, на стенах появилась плесень, в бойлерной, которая расположена в пристройке к дому, протекает крыша. Граждане обращались в администрацию Печорского района, однако чиновники не отреагировали на письменное обращение. После вмешательства общественников в данном доме проведены частичные ремонтные работы.

«Устранена протечка крыши в бойлерной. Установлены насосы подкачки воды в подвале, но работа по гидроизоляции фундамента не произведена. По заверениям чиновников, эти работы будут произведены при установлении благоприятных погодных условий», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Тема качества новых домов в городе Печоры, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, в повестке регионального отделения ОНФ с 2017 года. В адрес регионального отделения продолжают поступать жалобы на низкое качество таких домов. Очередное обращение поступило от граждан, получивших квартиры по программе переселения в доме № 9 на улице Новой. В ходе рейда общественники побывали и по этому адресу.

«В этом новом доме мы обратили внимание на черную плесень на фасаде, облупленную штукатурку. В подъезде установлены перила с острыми углами, что травмоопасно для граждан. Козырек над подъездом прогнулся под тяжестью мокрого снега. В подвале дома мы увидели целую коробку элементов пожарной сигнализации, которые должны крепиться к потолку в квартирах. Вызывает опасение качество потолочных перекрытий в подъезде, которые крошатся», – рассказал Елизаров.

По результатам рейда принято решение о встрече с приглашением руководителей профильных структур администрации Псковской области, администрации муниципалитета, представителей прокуратуры, на которой будет определен перечень недоделок и дефектов в указанных домах и обозначены конкретные сроки их устранения.

«Когда новое жилье для переселенцев оказывается непригодным для нормальной жизни, в этом вина не только подрядчика, но и заказчика работ, которым является администрация Печорского района. Вызывает недоумение, почему при приемке не было проконтролировано качество возведенного жилья, почему в рамках гарантийного срока администрация муниципалитета не принуждает подрядчика к устранению недоделок и дефектов», – отметил Елизаров.

Активисты ОНФ продолжат держать на контроле состояние домов № 9 на улице Новой и № 10 на улице Сельской в городе Печоры и исправление всех недочетов, выявленных в ходе проверок.