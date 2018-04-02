Лучших в сольфеджио определили в Псковской области

11:22, 03 апреля 2018, ПАИ

17 учеников детских музыкальных школ и школ искусств Пскова, Великих Лук, Пыталово, Невеля, Острова, Дно, Себежа, школы сектора педагогической практики колледжа искусств приняли участие в областной открытой олимпиаде по сольфеджио. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Олимпиада проводилась в 2 этапа. Первый из них (домашнее задание) включал сочинение интересных заданий для «Рабочей тетради по сольфеджио» в соответствии с пройденным материалом.

Во втором туре учащимся предлагалось написать музыкальный диктант и выполнить несколько творческих заданий – сочинить мелодию, прочитать с листа с аккомпанементом преподавателя. Новым заданием в олимпиаде 2018 года стал «квест-головоломка», основанный на теоретических знаниях учащихся.

Завершило программу музыкальных состязаний представление победителями 1 тура своих «Рабочих тетрадей».

По итогам первого тура дипломов I степени были удостоены псковичи Никита Цыкунов (ДМШ №4), Лидия Артамонова (ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова) и великолучанка Алина Лексунова (ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского).

По результатам второго тура в младшей группе победителями были признаны псковички Варвара Обровец (ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского) и Алёна Сапарина Алена (ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского), в средней группе – представители Пскова Никита Цыкунов (ДМШ №4) и Ирина Лукашова (ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова). В старшей группе дипломов лауреата I степени была удостоена великолучанка Алина Лексунова (ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского).