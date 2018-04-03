Около 8 тонн турецких томатов не пропустили через границу в Псковскую область

13:04, 03 апреля 2018, ПАИ

В Себежском районе сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали транспортное средство, перевозившее около 8 тонн запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации турецких томатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля попытался обманным путем въехать в Российскую Федерацию по проселочной объездной дороге. Пограничники выяснили, что 53-летний мужчина следовал из Минска в Санкт-Петербург, где намеревался реализовать перевозимый товар. Партию томатов, примерная стоимость которых порядка 400 тысяч рублей, перевозили без маркировки и необходимых товарно-сопроводительных документов.

Груз и водитель транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.