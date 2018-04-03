Муниципалитеты к половодью готовы, заявил замначальника псковского управления МЧС

11:51, 03 апреля 2018, ПАИ

Муниципалитеты к половодью готовы, заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС – начальник управления гражданской защиты полковник Андрей Бардинов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Бардинов рассказал, что по состоянию на 2 апреля высота снежного покрова в регионе составляет от 3 до 17 сантиметров при норме 8-26 сантиметров. Запас воды в снеге в северных районах области составляет от 7 до 47%, в центральных районах - от 13 до 63%.

По словам замначальника управления, на основных реках Псковской области уровень воды ниже нормы. Так, толщина льда на Псковско-Чудском озере 35-37 сантиметров, что на 20 сантиметров ниже нормы. Вскрытие рек и Псковско-Чудского водоёма ожидается в первой-второй декаде апреля. При этом возможно подтопление близлежащих территорий.

Андрей Бардинов добавил, что в преддверии половодья есть проблемный вопрос - не определен источник финансирования по ликвидации заторов с помощью взрывов. На эти цели требуется порядка 300 тысяч рублей.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать данный вопрос, и в случае необходимости деньги будут выделены из резервного фонда.

Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно подумать о противопаводковых мероприятиях. «Надо проработать план таким образом, чтобы мы могли ответить на вызовы», - заявил он.