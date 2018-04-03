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Общество

345 нарушений пожарной безопасности выявлены на 43 объектах Псковской области

В Псковской области в ходе проверок предприятий, торговых центров и учреждений были выявлены 345 нарушений пожарной безопасности в 43 объектах. Об этом доложил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Филимонова, всего в регионе провели 46 проверок, что составляет 30% от всех запланированных. Рейды МЧС намерено завершить к 11 апреля, а полностью всю работу, о которой говорится в распоряжении президента, – к 30 апреля. Он подчеркнул, что сейчас поставлены рекомендации управлению образования, соцзащиты, комитету по здравоохранению и владельцам торговых центров по организации и проведению дополнительных пожарных инструктажей и внеплановых проверок по эвакуации людей, корректировку планов тушения пожаров.

«27 марта проведены сборы с сотрудниками прокуратуры и со всеми руководителями подразделения госпожнадзора, утвержден график проверок, в котором более 150 объектов», - подчеркнул глава псковского МЧС и отметил, что список постоянно расширяется.

«Пожар, произошедший в Кемерово - трагедия и урок для всей страны», - заключил Валерий Филимонов.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днём 25 марта. В результате возгорания в торгово-развлекательном комплексе погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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