В больнице остаются трое пострадавших в ДТП с участием автобуса из Белоруссии и ВАЗа в Стругокрасненском районе

11:48, 03 апреля 2018, ПАИ

На сегодняшний день в больнице остаются трое пострадавших в ДТП с участием автобуса из Белоруссии и ВАЗа, которое произошло 23 марта на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое сегодня, 3 апреля, проводит врио губернатора Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Филимонова, одна из тех, кто ещё находится в больнице, - гражданка Белоруссии. 6 апреля будет приниматься решение о ее транспортировке на родину. «Водитель ВАЗа - в тяжелом состоянии, его супруга - в состоянии средней тяжести», - проинформировал начальник ГУ МЧС.

Михаил Ведерников отметил, что аварии с автобусами на дорогах области - не редкость и с этим надо работать. Он призвал не сосредотачиваться на нормативах: «Нам надо обеспечить безопасность, а не сдать отчеты!»

Напомним, что 23 марта в 4:35 вблизи деревни Лудони заказной туристический автобус, следовавший из Белоруссии в Санкт-Петербург, столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились 50 человек, в результате аварии 19 пассажиров обратились за медицинской помощью. Госпитализированы были 7 человек, в том числе трое детей.