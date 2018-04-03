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Общество

Конкурсы педагогического мастерства стартовали в Псковской области

Торжественное открытие областных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2018», «Воспитатель года России — 2018», «Педагог-психолог России — 2018», «Сердце отдаю детям» и областного конкурса «Мастер года — 2018» состоялось в Пскове. Церемония прошла 3 апреля в актовом зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников конкурсов приветствовал начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов. Он отметил, что конкурсы профессионального мастерства проходят в области на протяжении многих лет, и каждый раз на сцену выходят самые лучшие и самые достойные учителя, воспитатели и мастера. «Эти конкурсы — важнейший элемент национальной системы учительского роста, один из серьезных этапов развития в творческой карьере педагога. Здесь вы делитесь своим опытом, и это также позволяет и дальше развивать систему педагогического образования региона. Мне хочется, чтобы по окончании конкурсов вы вернулись в свои образовательные организации со свежими впечатлениями и новым багажом знаний и умений», — сказал Александр Седунов. Он пожелал конкурсантам успехов, творческих побед и традиционное «ни пуха ни пера».

Победитель прошлого областного конкурса «Учитель года» Наталья Яникова пожелала нынешним конкурсантам оставаться собой. Каждому участнику конкурса «Учитель года России — 2018» она также передала авторские напутственные письма.

В профессиональных конкурсах принимают участие 48 педагогических работников: учителя, воспитатели, педагоги-психологи, преподаватели дополнительного и профессионального образования из 14 муниципальных образований Псковской области. В течение трех дней они продемонстрируют свой талант, профессиональные знания и умения на конкурсных уроках, лекциях, презентациях и других мероприятиях с детьми, а также в мастер-классах и круглых столах. Участников будет оценивать высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли профессора и доценты Псковского государственного университета, сотрудники Псковского института повышения квалификации работников образования, Госуправления образования области и опытные учителя региона.

Цель конкурсов профессионального мастерства — повышение престижа педагогической профессии, выявление новых имен талантливых педагогических работников Псковской области, их поощрение и поддержка.

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