Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области

14:04, 03 апреля 2018, ПАИ

«Диалог был открыт, и мы действительно увидели, что сегодняшняя власть готова сотрудничать с общественными организациями и общественно-политическим сектором именно для того, чтобы развивать молодежную политику», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, комментируя состоявшуюся 1 апреля встречу с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Команда Молодежного парламента может предоставить свои возможности и совместно участвовать в реализации именно молодежной политики», - отметил Денис Матвеев и рассказал, что речь с врио главы области зашла о вопросах молодежной политики, ее перспективах и дальнейшем развитии.

По его словам, выездное заседание проведено в рамках команды образования: «Чтобы новые члены Молодежного парламента получили некий опыт предыдущего состава и плюс с использованием политтехнологов, соответственно, получили новые знания в той или иной сфере».

«Если говорить об ожиданиях четвертого созыва, я думаю, что этот созыв является продолжением предыдущего и те ребята, которые пришли в эту команду, еще более заинтересованы, чем предыдущие составы, – рассказал он. – Понятно, что у нас остался костяк с предыдущего состава, но новые люди, которые к нам влились, очень быстро подхватили нашу работу и горят желаниями и идеями, чтобы выполнять те проекты, которые будут направлены на развитие молодежной политики».

По словам председателя Молодежного парламента, встреча с Михаилом Ведерниковым стала драйвером и толчком для дальнейшего развития: «Есть запрос и есть возможности, которые члены Молодежного парламента могут реализовывать. Речь шла и о форуме, который будет проходить летом, и речь шла о мероприятиях, которые связаны с молодежной политикой в регионе, например, в преддверии 9 мая, и мы предложили свои проекты для реализации».

Как рассказал Денис Матвеев, один из проектов – «Движок», который предназначен для того, чтобы предоставить информацию о молодежи Псковской области, ее компетенции и лидерах.

«И проекты, которые являются продолжением предыдущего созыва: «Народная дипломатия», автопробег «За мир», тесты по истории в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», это и проекты, связанные с патриотической направленностью в воспитательных целях молодежи, – пояснил председатель Молодежного парламента. – Открою секрет, в преддверии 9 мая будет проведен Telegram-квест для молодежи».

«Еще у нас есть проект, который называется «Я предлагаю», – добавил Денис Матвеев. – Можете зайти в нашу группу «ВКонтакте», и там есть кнопочка «Я предлагаю», через которую можно отправлять пожелания и предложения о молодежных инициативах и проблемных вопросах, волнующих молодежь, которые направляются в соответствующие органы для рассмотрения и принятия решений».