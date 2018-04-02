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Спорт

Первый международный турнир по кудо пройдет в Псковской области

Первый международный турнир по кудо Baltic Cup пройдет 7 апреля в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 7 лет из региона, Московской, Ленинградской и Калужской областей, а также Эстонии и Литвы.

На турнире будут разыграны 36 комплектов наград, победители получат кубки, медали и призы от спонсоров. Также организаторы подготовили специальные призы «За лучшую ударную технику», «За лучшую борцовскую технику», «За волю к победе», «Лучший поединок турнира», «Самый результативный тренер турнира» и приз зрительских симпатий.

Соревнования пройдут в два этапа — с 10:00 до 14:00 выступят дети от 7 до 12 лет, а затем спортсмены от 13 лет и старше. Оценивать их будет судейская коллегия Пскова и Санкт-Петербурга.

Организаторами выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Федерация кудо Псковской области при спонсорской поддержке.

Кудо — новое, динамично развивающееся направление единоборств, которое включает в себя элементы и технические приемы карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов борьбы. Его популярность обусловлена максимальным приближением поединка к реальному бою и низким травматизмом. Философией кудо является возвышение духа и воспитание человека через сознательный подход к синтезу наиболее эффективных боевых техник ведения боя.

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