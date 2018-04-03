Операция «Антипал» стартовала в Псковской области 2 апреля

12:18, 03 апреля 2018, ПАИ

2 апреля стартовала операция «Антипал». Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В ходе операции, по словам Валерия Филимонова, будут произведены мероприятия, направленные на предотвращение палов травы.

Валерий Филимонов напомнил, что с 28 марта в области установлено начало пожароопасного сезона, а подготовка к нему началась еще в декабре. По его словам, в это время устанавливаются повышенные штрафные санкции за нарушение противопожарного режима.

Кроме того, Валерий Филимонов отметил, что сейчас в ведомстве проводится наращивание группировки сил и средств, организовывается межведомственное взаимодействие по контролю за пожароопасной обстановкой. «Количество выездов в марте-апреле возрастает на 200-300%», - подчеркнул Валерий Филимонов.