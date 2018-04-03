0
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
13:52
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
13:29
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
13:23
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
12:37
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
12:22
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Операция «Антипал» стартовала в Псковской области 2 апреля

2 апреля стартовала операция «Антипал». Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В ходе операции, по словам Валерия Филимонова, будут произведены мероприятия, направленные на предотвращение палов травы.  

Валерий Филимонов напомнил, что с 28 марта в области установлено начало пожароопасного сезона, а подготовка к нему началась еще в декабре. По его словам, в это время устанавливаются повышенные штрафные санкции за нарушение противопожарного режима.

Кроме того, Валерий Филимонов отметил, что сейчас в ведомстве проводится наращивание группировки сил и средств, организовывается межведомственное взаимодействие по контролю за пожароопасной обстановкой. «Количество выездов в марте-апреле возрастает на 200-300%», - подчеркнул Валерий Филимонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 3
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
03 апреля 2018
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон 4
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
03 апреля 2018
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018» 2
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
03 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
03 апреля 2018
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Tele2 обновила тарифы в Псковской области
03 апреля 2018
Tele2 обновила тарифы в Псковской области

Идет загрузка...