Более четырех тысяч рублей лишилась великолучанка, пытаясь купить детские комбинезоны в интернете

12:25, 03 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках местная жительница стала жертвой мошенника и лишилась 4 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина заинтересовалась в социальных сетях объявлением о продаже детских комбинезонов. После общения с продавцом великолучанка перечислила на указанный счет за два комбинезона более четырех тысяч рублей. Заказ ей обещали доставить в течение семи - десяти дней.

Однако, до сих пор горожанка товар не получила, связаться с продавцом не удалось. Потерпевшая обратилась за помощью полицию. По данному факту проводится проверка.