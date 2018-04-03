Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников

12:22, 03 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил провести в регионе дополнительные мероприятия со школьниками, студентами и педсоставом по противопожарному инструктажу и учебным эвакуациям. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 3 апреля, ответственным за исполнение поручения назначен начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов.

Напомним, 26 марта Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении проверок пожарной безопасности торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей в Псковской области.

Это связано с трагедией в Кемерово. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. В результате возгорания в торгово-развлекательном комплексе погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.