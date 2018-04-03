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Общество

Выставка «Дарить радость взрослым и детям» откроется 4 апреля в псковской библиотеке

4 апреля в 17:00 в фойе Псковской областной библиотеки (Профсоюзная, дом 2) откроется выставка работ Ирины Кузьминой «Дарить радость взрослым и детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Ирина Кузьмина известна в городе и за его пределами как мастер интерьерной игрушки. Выставка пройдет в рамках проекта Псковской областной библиотеки «Малая галерея искусств», задача которого привлечь внимание не только к экспонатам выставки, но и к книгам, журналам, открыткам по рукоделию.

Кроме того, отдел литературы по культуре и искусству подготовил книжную выставку, посвященную технике текстильной скульптуры. Издания рассказывают о материалах, с помощью которых можно импровизировать, добиваясь фантастических эффектов, тканях, устойчивых к механическим и разным другим воздействиям, которые можно использовать в прикладных куклах.

Вход свободный.

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