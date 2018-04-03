1
14:12
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
13:52
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
13:29
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
13:23
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
12:37
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
12:22
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

90% псковских лесов находятся под видеонаблюдением

92 камеры с охватом 90% лесной территории установлены в Псковской области. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля.

По его словам, Противопожарный лесной центр располагает 5 пожарно-химическими станциями, за каждой из которых закреплены зоны обслуживания и организована круглосуточная работа диспетчерской службы. В центре трудятся 109 постоянных работников и 116 сезонных.

Виктор Мусатов проинформировал, что установлены планы тушения лесных пожаров на 2018 год, и сводный план утвержден врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Пролонгированы соглашения о взаимодействии с соседними областями и Белоруссией, также имеются соглашения об обмене информацией с Эстонией и Латвией», – добавил Виктор Мусатов.

Как сообщил командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий, в Псковском гарнизоне содержится отряд по ликвидации последствий ЧС, который в том числе готов приступить к тушению пожаров. «Силы и средства гарнизона готовы к оказанию помощи при тушении пожаров», – подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию
03 апреля 2018
К концу недели здание Псковского перинатального центра будет сдано в эксплуатацию 3
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
03 апреля 2018
Какая авиакомпания будет работать на маршруте «Пскова – Симферополь», станет известно в середине апреля
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон
03 апреля 2018
Псковичи жалуются на силомеры в центре Пскова, но городские власти констатируют, что их установка не нарушает закон 4
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018»
03 апреля 2018
Мастер-класс в студии красоты Beauty Forrest посетили участницы «Миссис Псков 2018» 2
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
03 апреля 2018
Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
03 апреля 2018
Инструктажи и учебные эвакуации с учащимися и педсоставом поручил провести в Псковской области Михаил Ведерников
Tele2 обновила тарифы в Псковской области
03 апреля 2018
Tele2 обновила тарифы в Псковской области

Идет загрузка...