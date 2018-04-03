90% псковских лесов находятся под видеонаблюдением

12:52, 03 апреля 2018, ПАИ

92 камеры с охватом 90% лесной территории установлены в Псковской области. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля.

По его словам, Противопожарный лесной центр располагает 5 пожарно-химическими станциями, за каждой из которых закреплены зоны обслуживания и организована круглосуточная работа диспетчерской службы. В центре трудятся 109 постоянных работников и 116 сезонных.

Виктор Мусатов проинформировал, что установлены планы тушения лесных пожаров на 2018 год, и сводный план утвержден врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Пролонгированы соглашения о взаимодействии с соседними областями и Белоруссией, также имеются соглашения об обмене информацией с Эстонией и Латвией», – добавил Виктор Мусатов.

Как сообщил командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий, в Псковском гарнизоне содержится отряд по ликвидации последствий ЧС, который в том числе готов приступить к тушению пожаров. «Силы и средства гарнизона готовы к оказанию помощи при тушении пожаров», – подчеркнул он.