Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Об этом он заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Обращаю внимания глав районов и правоохранительных органы на необходимость быть бдительными и обеспечить безопасность во время массовых праздников», - сказал Михаил Ведерников.
Напомним, Пасхальные службы пройдут в храмах региона в ночь на 8 апреля.