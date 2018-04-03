Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи

12:37, 03 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи. Об этом он заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проходит сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Обращаю внимания глав районов и правоохранительных органы на необходимость быть бдительными и обеспечить безопасность во время массовых праздников», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, Пасхальные службы пройдут в храмах региона в ночь на 8 апреля.