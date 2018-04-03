Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны

18:06, 03 апреля 2018, ПАИ

«На выездном заседании прозвучало много информации, многое обновилось в голове и мы свой Молодежный парламент открыли с другой стороны», - заявила в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации консультант отдела по молодежной политики администрации Великих Лук Екатерина Карпенко, комментируя состоявшуюся 1 апреля встречу врио губернатора Псковской области с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов.

Екатерина Карпенко отметила, что на встрече был очень открытый диалог, а участие в ней врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - это показатель того, что власть готова сотрудничать с молодежью, выслушивать просьбы, пожелания, идеи.

По ее словам, далеко не все до конца понимают, приходя в Молодежный парламент, что это за орган, для чего он вообще существует. «Роман Золин разложил все настолько по полочкам, что большинство ребят уехали с данной встречи просто готовые «перевернуть мир», и мне кажется, это здорово», - подчеркнула Екатерина Карпенко.

Она также сообщила, что осталась полностью довольна встречей и выразила благодарность организаторам. «Самое главное, что мы обсудили план на первые полгода, четко все расписали по месяцам», - добавила Екатерина Карпенко.

Говоря об ожиданиях от работы Молодежного парламента, Екатерина Карпенко отметила, что хотела бы, чтобы парламент приобрел большую значимость. «Чтобы молодежь доверяла нам и приходила со своими проблемами, просьбами, пожеланиями, а мы уже смогли бы донести это до вышестоящих коллег, чтобы решить вопросы и сделать Псковскую область привлекательной», - уточнила она.