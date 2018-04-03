До +10 потеплеет в Псковской области 4 апреля

18:09, 03 апреля 2018, ПАИ

4 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -2…+3 градусов, днем +5…+10.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.