Псковское управление МЧС готовится к участию в мероприятиях, посвящённых 32-летию Чернобыльской катастрофы

15:05, 03 апреля 2018, ПАИ

В Главном управлении МЧС России по Псковской области идёт подготовка к участию в основных мероприятиях, посвящённых 32-летию Чернобыльской катастрофы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется участие сотрудников управления и подчинённых подразделений, личного состава отрядов противопожарной службы и пожарно-спасательных частей в памятных мероприятиях, тематических выставках и экспозициях, проводимых органами исполнительной власти и местного самоуправления, областной общественной организацией Союз «Чернобыль» России.

Кроме того, в учебных заведениях Псковской области сотрудники и служащие управления МЧС проведут уроки мужества с приглашением участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, 26 апреля исполнится 32 года одной из крупнейших техногенных катастроф – аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке атомной станции, в результате которого был полностью разрушен реактор станции. В окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек. За последующие 15 лет последствия облучения стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь, более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны отчуждения были эвакуированы. Для ликвидации последствий аварии были направлены воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Всего в ликвидации приняло участие более 600 тысяч человек, многие из них стали инвалидами. На территории Псковской области проживают как участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, так и переселенцы из загрязнённых территорий.